شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى 26 إصابة من كورونا فى الكويت.. وارتفاع الإجمالى لـ 176 حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزیر الصحة الكویتى الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الثلاثاء، شفاء 26 حالة من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید - 19) لیرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 176حالة، وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

وكان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، أعلن انتهاء مجلس الوزراء فى اجتماعه من اعتماد خطة عودة المواطنين من الخارج وذلك تنفيذا لتوجيه الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لتبدأ الخطة الأحد المقبل. وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وقال الشيخ صباح الخالد فى مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعى في قصر السيف أمس الاثنين، إن الخطة ستبدأ وفق البرنامج المعد لهذا الغرض وبعد اكتمال كافة استعدادات الجهات المعنية التي تكفل استقبال المواطنين على النحو المطلوب الذي يحقق الهدف المأمول معربا عن الأمل أن يتمكن مواطنونا من صيام شهر رمضان المبارك في دولة الكويت.

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وأوضح أن خطة إجلاء المواطنين من الخارج تبدأ يوم الأحد القادم ولمدة 19 يوماً، ويصمون شهر رمضان في الكويت.

وأضاف: "أنا على اتصال دائم بإخواني الوزراء ومتابعة كل جديد وحل كل العقبات والعراقيل الطارئة واننا جميعاً نجتهد بكل ما لدينا من جهود وامكانات للتعامل مع هذا الوباء"، مضيفا: "عزيمتنا عالية وثقتنا كبيرة في قدرتنا جميعاً على تجاوز المحنة وإدارة ما لدينا من مخزون غذائي والحمد لله وفير وكذلك المخزون الدوائي".