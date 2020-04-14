شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار في السعودية.. غائم بالإمارات ومعتدل في البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت حالة الطقس اليوم الثلاثاء في الخليج، ففي المملكة العربية السعودية من المتوقع هطول الامارات، بينما تشهد البحرين حالة من الطقس المعتدل، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة من الدولة.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدة الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على مناطق الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية وأجزاء من منطقتي تبوك والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة من الدولة، مع سقوط الأمطار، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنى مدى الرؤية الافقية.

حركة الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 20 - 35 تصل إلى 50 كم/س أحياناً خاصة على البحر مع السحب الركامية.

Advertisements

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا ، يضطرب أحياناً.. و يحدث المد الأول عند الساعة 18:55 والمد الثاني عند الساعة 05:26 والجزر الأول عند الساعة 12:03 والجزر الثاني عند الساعة 22:44 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:19 والمد الثاني عند الساعة 02:06 والجزر الاول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 21:22 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى معتدلا مع بعض السحب.

الرياح: شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 31مْ والصغرى 19مْ.

الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 30%.