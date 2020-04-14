مجهولون يشتبه أنهم يهود يهاجمون فلسطينيين قرب البحر الميت

زين خليل/الخليج 365-



قالت الشرطة الإسرائيلية إن عدد من الفلسطينيين، تعرضوا في وقت متأخر من مساء الإثنين، لهجوم على يد مجهولين يشتبه في انتماءهم لجماعة يهودية متطرفة.



ووقع الهجوم بحسب قناة "كان" الرسمية، في منطقة "متسوكي دراغوت"، بالقرب من البحر الميت بالضفة الغربية المحتلة.



وفي 9 أبريل/نيسان الجاري أقام الجيش الإسرائيلي في المنطقة المذكورة موقعا للحجر الصحي لنحو 20 من جماعة "نوعر هجفعوت" أو "شباب التلال" اليهودية المتطرفة، المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.



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وبحسب القناة، هاجم الملثمون عددا (لم تحدده) من الفلسطينين كانوا بالقرب من المكان بالحجارة والغاز المسيل للدموع.



كما أحرق المهاجمون سيارتين للفلسطينيين، وفق المصدر ذاته.



ولم تشر القناة ما إن كانت إصابات وقعت بين الفلسطينيين جراء الهجوم.



و"نوعر هجفعوت" أو "شباب التلال"، مصطلح شائع للإشارة إلى الشباب اليهودي المتطرف، والقوميين المتدينين من سكان المواقع الاستيطانية غير الشرعية بالضفة الغربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.