قدم.. تمديد تأجيل مباريات الدوري العراقي لـ30 أبريل

بغداد/علي جواد/الخليج 365

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم تمديد تعليق مسابقات دوري الكرة حتى 30 أبريل/نيسان الجاري، بسبب حائجة "كورونا".

وقالت الهيئة الإدارية لاتحاد الكرة العراقي في بيان، الإثنين، إنه "تماشياً مع رسالة الاتحاد الدولي (فيفا) المتعلقة بجائحة كورونا، والإجراءات المتخذة عالميا إزاءها، قررت الهيئة المؤقتة استمرار تعليق مسابقة الدوري إلى 30 أبريل الجاري وبانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة".

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وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أوقف بشكل كلي جميع منافسات الدوري لكرة القدم في 9 آذار/مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، حتى 11 نيسان/إبريل الجاري.

وبدأت مباريات الدوري في 16 فبراير/ شباط الماضي، وكان من المفترض أن تنتهي في 3 أبريل/ نيسان الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، تسجيل حالتيْ وفاة، و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 78 والإصابات 1378.وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و918 ألفا، توفي منهم أكثر من 119 ألفا، فيما تعافى أكثر من 443 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

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