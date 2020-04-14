شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بحالة ماطرة على عدة مناطق تستمر حتى الغد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس حالة ربيعية ماطرة على عدة مناطق في المملكة اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء – بمشيئة الله-.

ونشر موقع “طقس العرب” خريطة لشدة وغزارة الأمطار على عدة مناطق بالمملكة، مبيناً أنه من المتوقع سقوط أمطار مصحوبة بزخات رعدية متفرقة على حفر الباطن والمدينة المنورة، وزخات رعدية من المطر على حائل- وتبوك- وبريدة- والمجمعة- والدوادمي.

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ويتوقع أن تشهد العاصمة الرياض اعتبارا من ساعات الظهيرة ومساء الثلاثاء تساقطا للأمطار الرعدية، حيث تتكاثر الغيوم الركامية فوق العاصمة تترافق بهطول زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحيانا وتترافق بالبرد، حيث تكون الفرصة عالية لارتفاع منسوب المياه على الشوارع وتشكل السيول وجريان الأودية.

وتشمل تأثيرات حالة عدم الاستقرار الجوي كل من منطقة تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة والشرقية والأحساء والمرتفعات الجنوبية الغربية ونجران، وبالتالي تغطي حالة عدم الاستقرار الجوي يوم الثلاثاء أغلب مناطق المملكة، حيث تهطل زخات رعدية من المطر في المناطق المذكورة تترافق برياح نشطة مثيرة للغبار خاصة أثناء هبوب العواصف الرعدية – بمشيئة الله-.