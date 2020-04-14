«العربية»: تقرير «بلومبيرج» متضارب ومضلّل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نفى متحدث رسمي بأسم العربية للطيران ما نشرته وكالة «بلومبيرج» حول تأخير موعد إطلاق العربية للطيران أبوظبي أو فيما يتعلق بالدعم المالي للشركة.

وقال المتحدث: «ندين التقرير المتضارب الذي نشرته وكالة بلومبيرج والذي تضمن معلومات مضللة حول تأخير إطلاق العربية للطيران أبوظبي، العمل التحضيري لا يزال قيد التنفيذ وسيتم اطلاق الشركة حسب الخطط الموضوعة ومع تحسن وضع السوق.»

وأضاف المتحدث تعقيباً على تقرير نشر على «بلومبيرج» أمس الإثنين: «أما فيما يتعلق بالمعلومات الإضافية في التقرير بشأن الدعم لشركات الطيران في ظل الظروف الراهنة جاءت بغرض الاستهداف والمبالغة». وأكد «المتحدث» إن «نشر أخبار لا تستند إلى حقائق أو تشويهها، خاصة في وقت يواجه فيه الاقتصاد بشكل عام أكبر تحد له، هو أمر غير ايجابي وعلى وكالات الأنباء التصرف بوعي ومسؤولية ومراجعة الحقائق عند نشر أخبار من هذا القبيل».