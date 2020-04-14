شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة قوانجتشو الصينية تقول إن 111 أفريقيا تأكدت إصابتهم بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الثلاثاء أن الفحوصات التي أجريت حتى يوم الاثنين أظهرت إصابة 111 أفريقيا في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن النائب التنفيذي لرئيس بلدية قوانغتشو قوله إن من بينهم 19 حالة وافدة.

وأضاف أن إجمالي الأفارقة في المدينة وعددهم 4553 شخصا خضعوا لفحوصات الحمض النووي منذ الرابع من أبريل /نيسان.

ونفت الصين اتهامات لدبلوماسيين أفارقة وأمريكيين بأن الأجانب أصحاب المظهر الأفريقي في المدينة يخضعون لفحص قسري لفيروس كورونا وحجر صحي ومعاملة سيئة.

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