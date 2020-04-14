شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تفتح باب التبرعات لأبناء الجاليات الراغبين في مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الخارجية السودانية جهودها عبر بعثاتها الدبلوماسية متابعة أوضاع الجاليات السودانية والعالقين ببعثات السودان في كل من كمبالا، نواكشوط،ن أسمرا ، باريس ،القاهرة ، الرباط وجنيف، حيث تقوم بتوفير الاحتياجات والرعاية الطبية والمأوى لهم وذلك مواصلة للجهود التي تقوم بها الحكومة لحشد الموارد الرسمية والشعبية لمواجهة جائحة كورونا والتصدي لها.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" قالت وزارة الخارجية في بيان أن بعثاتها بكل من مسقط وإسلام أباد والرباط أفادت بفتح باب التبرعات لأبناء الجالية الراغبين في المساهمة في التصدي لجائحة الكورونا.

في ذات السياق قامت بعثة السودان بجنيف بإحالة خطاب رئيس الوزراء بصفته رئيس الدورة الحالية للإيقاد إلى مدير عام منظمة الصحة العالمية بشأن توفير مساعدات لدول المنظمة لمجابهة وباء الكورونا.

Advertisements

وتلقت البعثة بجنيف إحصائية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تفيد بحصول أكثر من 320 ألف لاجئ ونازح داخل السودان على مواد نظافة ومواد إنسانية للوقاية من المرض.

كما قامت بعثة السودان ببرلين بمخاطبة وزارتي الخارجية والتعاون الاقتصادي والتنموي وشركة سيمنز لتقديم المساعدة بتوفير أجهزة تنفس صناعي ومعينات طبية وتلقت البعثة في المقابل عرض من وزارة الاستثمار البولندي لشراء أجهزة تنفس صناعي.

في الإطار ذاته قامت بعثة السودان باليابان بمخاطبة السلطات لتوفير العقار(avigan) الذي أثبت فاعليته في منع ظهور أعراض المرض وستوالي الوزارة مجهوداتها في هذا الإطار إلى حين انجلاء الأزمة.