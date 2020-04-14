شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقفها بسبب كورونا.. العراق تعلن استئناف عمل وزارة الصناعة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصناعة والمعادن بالعراق، استئناف الدوام الرسمي في دوائر مركز الوزارة ابتداءً من الأحد المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية "واع" انه استنادا لتوجيـه وزير الصناعة والمعادن صالـح عبـد الله الجبـوري والمبلغ من خلال وكيـل الوزارة لشؤون التخطيط معتصـم النعيمـي فقـد تقرر استئناف الدوام الرسمـي في دوائر مركـز الوزارة ابتداء من يوم الاحد الموافق المقبل وبنسبة تواجد لا تقل عن 10 % وحسب تقدير مدراء الدوائر والأقسام .

واضافت، أمـا بالنسبـة للشركات العامة التي لديها إنتاج يتعلق بالحد من تفشي وباء كورونا فيكون التواجد حسب خطة الإنتاج ويترك تقدير الموقف لمدير عام الشركـة ، لافتة الى ان الدوام لبقية الشركات سيكون بنسبة 10%.

جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والمعادن العراقية، أعلنت مؤخرا صناعة الكمامة النانوية، مؤكدة أنها ستعلن عن مفاجأة بتصنيع أجهزة طبية في الأيام القادمة.

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وقال المستشار العلمي للوزارة، عمار عبد لله الجنابي، إن الوزارة بصدد صناعة كمامات نانوية خلال الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن خلية الأزمة العلمية ستزف بشرى بتصنيع أجهزة طبية في الأيام القادمة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف الجنابي، أن خلية الأزمة العلمية في الوزارة توصلت إلى نتائج إيجابية في تصنيع أول جهاز تنفس صناعي وجهاز لتنقية هواء الزفير الخارج من المريض وروبوتات عدد اثنين مجهزة بكاميرا وجهاز لاسلكي؛ لمساعدة الطواقم الطبية والتمريضية لإدخال الدواء والغذاء إلى المريض ونقل النفايات والتجول داخل أروقة المستشفى دون إصدار أي صوت.

وأشار الجنابي، إلى صناعة نموذجين من أجهزة التعقيم من قبل الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية وشركة الزوراء العامة؛ لغرض تجهيزها للمستشفيات والبدء بالإنتاج الفعلي، فضلا عن تصنيع الأجهزة الطبية المهمة للحالات الحرجة".

يشار إلى أن الكمامات النانوية يمكن استخدامها أكثر من مرة، وتستخدم للحماية من فيروس كورونا باستخدام تقنية الفضة النانوية، وتطلق جزيئات الفضة النانوية ويمكنها أن تقتل الفيروسات بعد 8 ساعات من الاستخدام يوميا.