محمد بن زايد: العمل الإنساني نهج إماراتي ثابت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً، أمس الاثنين، من فلوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة، تناول مختلف جوانب التعاون بين البلدين، والتطورات المتعلقة بانتشار فيروس «كورونا»، وأهمية تنسيق العمل وتوحيد الجهود في العالم لاحتواء تداعياته.

كما بحث سموّه، والرئيس زيلينسكي، الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا في مواجهة انتشار فيروس «كورونا»، وتنسيق التعاون، في هذا الشأن، والجهود الدولية المبذولة لاحتواء تداعيات انتشار الفيروس على المستويات كافة.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز التضامن والتعاون والاستجابة السريعة، لمواجهة مختلف التحديات المشتركة خاصة خلال المرحلة الصعبة التي يشهدها العالم إثر أزمة انتشار فيروس «كورونا» وتداعياتها. مشدداً سموّه على نهج العمل الإنساني الذي يعد ركيزة أساسية وأحد الثوابت الإماراتية في مد يد العون ومساعدة شعوب العالم كافة في مختلف الظروف.

وأعرب سموّه عن تعازيه للرئيس الأوكراني في ضحايا الفيروس، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للشعب الأوكراني وكل شعوب العالم.

فيما أعرب الرئيس الأوكراني، عن جزيل شكره لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، مثمنا الدعم الذي قدمته دولة الإمارات إلى بلاده، لمساندة جهود مؤسساتها ومراكزها الصحية في مواجهة أزمة انتشار الفيروس.

وأشاد بمواقف الإمارات الإنسانية، ومبادراتها بهذا الشأن، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

وشدد الجانبان على الحاجة الملحة خلال هذه الظروف الاستثنائية لتضافر جهود المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية كافة، من خلال التعاون لمواجهة فيروس «كورونا» والحد من آثاره الإنسانية والاقتصادية. (وام)