تطبيق جديد من "سامسونج" لالتقاط الصور عن طريق ساعتها الذكية

دبي - بواسطة محمد فارس © تطبيق جديد من "سامسونج" لالتقاط الصور عن طريق ساعت تطبيق جديد من "سامسونج" لالتقاط الصور عن طريق ساعت كتب - عاصم الأنصاري: طرحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية تطبيقًا جديدًا، يتيح للمستخدمين التحكم بكاميرا الهاتف والتقاط الصور، من خلال ساعاتها الذكية. ووفق ما ذكر موقع ""جي إس إم آرينا"، يتيح تطبيق "كاميرا كونترولر" للمستخدمين التحكم بكاميرات هواتفهم، والتقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو عبر أوامر تتلقاها هواتفهم من خلال ساعات "جالكسي ووتش". وأتاحت "سامسونج" التطبيق الجديد عبر متجر "جالكسي" الإلكتروني، وسمحت بمزامنته مع ساعاتها الذكية، لتفتح الساعة بصورة واضحة الكاميرا وتمكن المستخدم من التحكم فيها بسهولة شديدة، كما يسمح بالتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية، عن طريق زر تمرير بسيط في الساعة.

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