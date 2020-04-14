طعن جنديين «إسرائيليين» داخل قاعدة عسكرية في النقب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض جنديان «إسرائيليان» للطعن على يد شخص تسلل إلى قاعدة عسكرية تابعة للجيش في النقب الليلة قبل الماضية، حسبما ذكرت القناة 13 «الإسرائيلية»، فيما اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين على الأقل في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، في حين نفت حركة «حماس» قرب التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع «إسرائيل».

وأشارت القناة إلى أن المتسلل كان يرتدي معطفاً وكان مسلحاً بسكين وقطاعة، واشتبك مع جنديين أثناء حراستهما القاعدة، قبل أن يلوذ بالفرار، مضيفة أن إصابة الجنديين طفيفة. وحسب التحقيقات الأولية، فإن الجنديين لاحظا دخول شخص إلى القاعدة، وصرخا عليه أن يقف قبل اقترابه منهما، إلا أنه استمر بالاقتراب وطعنهما. ولم تعرف خلفية الهجوم بعد أو هوية المهاجم.

من جهة أخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني إن «قوات الاحتلال تستمر في عمليات الاعتقال، التي طالت مرضى وكباراً في السن وأطفالا، في ظل انتشار وباء كورونا، وذلك رغم المطالبات المستمرة بالإفراج عن الأسرى، لا سيما المرضى وكبار السن والأطفال والنساء». وأشار النادي في بيان إلى أنه «من بين المعتقلين الأسير المحرر والنائب السابق والمبعد عن القدس محمد أبو طير (68 عاما)، الذي قضى في سجون الاحتلال ما مجموعه قرابة ال34 عاماً، حيث يواجه أبو طير عمليات الاعتقال المتكررة منذ عام 1973، ومعظم اعتقالاته الأخيرة كانت إدارية، وكانت آخر مدة قضاها في سجون الاحتلال العام المنصرم واستمرت سبعة شهور». ووفقا للنادي فإنه «يُضاف إلى المعتقلين: إبراهيم أبو رداحة، وعبد الجواد حمايل وكلاهما من رام الله والبيرة، ومن بلدة عزون في قلقيلية معاوية عبد اللطيف رضوان (25 عاما)، ومحمود نضال سليم (24 عاما)، وهما أسيران محرران، إضافة إلى المحرر أحمد عطية موسى (32 عاما) من بلدة زواتا في نابلس، وشادي محمد حساسنة من بيت لحم، وحسام سجدية من مخيم قلنديا». (وكالات)