قرقاش يطالب بدعم دولي لوقف إطلاق النار باليمن

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أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر «تويتر» أمس الاثنين، أن الدعم، والالتفاف الدولي حول قرار التحالف، بقيادة السعودية الشقيقة، بوقف العمليات العسكرية في اليمن، يعد ضرورياً. وقال: «لابد من اغتنام الفرصة؛ لتعزيز فرص السلام، ولا يجب انتهاز وقف إطلاق النار وانتهاكه؛ لترتيب المواقع. وأضاف: مجدداً يؤكد التحالف جديته؛ للوصول إلى حل سياسي شامل.

في غضون ذلك، حصى التحالف العربي ما مجموعه 95 انتهاكا لاطلاق النار من قبل مليشيا الحوثي خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية. وقال التحالف ان الخروقات شملت الأعمال العدائية العسكرية واستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

بدوره اعلن الجيش الوطني اليمني ان المليشيات الحوثية ارتكبت أكثر من 123 اعتداء على مواقعه في عدد من جبهات القتال، في ظل التزام الجيش بالهدنة؛ استجابة لدعوة الأمم المتحدة؛ لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وتنوعت الاعتداءات بين إطلاق الصواريخ باتجاه الأعيان المدنية ومعسكرات ومواقع الجيش، وتعزيزات وتحركات عناصر الميليشيات في الجبهات، واستهداف مواقع الجيش بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة.

ودفعت المليشيا بتعزيزات وحشود جديدة لجبهات صرواح وهيلان في محافظة مأرب ومحافظات الجوف والضالع وتعز، كما اعترضت الدفاعات الجوية صاروخاً باليستياً في سماء مأرب، إضافة إلى سقوط آخر بالقرب من مواقع الجيش في مأرب.

وقصفت المليشيا بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة مواقع الجيش في جبهات كرش وجبهة حبيل حنش المسيمير، وانشأت ومواقع جديدة في جبهة حبيل حنش في مسيمير لحج.

وتعرضت مواقع الجيش بالضالع لاعتداءات بالهاون والمدفعية وإطلاق النار بالأسلحة المختلفة، إضافة إلى محاولة ميليشيات الحوثي الهجوم على مواقع عدة، ودفع الميليشيات بتعزيزات مستمرة لمواقعها في جبهة مريس.

كما تعرضت مواقع جبل هان وجبهة عصيفرة ومواقع عدة في محافظة تعز أيضاً لاعتداءات متكررة؛ حيث قصفت الميليشيات جبل هان بالهاون وأسلحة متعددة، إضافة إلى محاولة الميليشيات الحوثية التسلل لمواقع الجيش في جبهة الصياحي، وجبهة عصيفرة.

وارتكبت الميليشيات الحوثية اعتداءات مكثفة على مواقع الجيش في محافظة حجة في جبهات بني حسن وحرض ومثلث عاهم، وتنوعت الاعتداءات بين قصف مدفعي وإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة، كما تم رصد تحركات لتعزيزات الميليشيات.

وشنت ميليشيات الحوثي أيضاً ضمن اعتداءاتها المتكررة قصفاً استهدف مواقع الجيش في مناطق في الجدافر والاقشع ومعسكر طيبة الإسم والظهرة ومواقع غرب المهاشمة واليتمة بمحافظة الجوف، إضافة إلى إرسالها لطائرات مُسيّرة.

كما تعرضت مواقع الجيش في جبهة نهم لاعتداءات متكررة؛ حيث قصفت الميليشيات الحوثية مواقع للجيش في الجبهة بقذائف الهاون، وصاروخي كاتيوشا، إضافة إلى محاولاتها التسلل باتجاه مواقع في الجبهة أفشلها أبطال الجيش اليمني. كما ارتكبت الميليشيات الحوثية اعتداءات على مواقع الجيش في جبهة البيضاء؛ من خلال قصف الميليشيات بعدة قذائف مواقع الجيش في جبهة قانية، مع قصف مماثل لمواقع الجيش في جبهة فضحة بالملاجم.