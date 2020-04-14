نيويورك تغادر المرحلة الحرجة.. ومدريد ترفع الإغلاق جزئياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، أمس الإثنين، أن الولاية قد عبرت المرحلة الأسوأ في الازمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، حيث أظهرت الأرقام تباطؤًا حادًا في حالات دخول المستشفيات الجديدة. وقال إن نيويورك سجلت 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الأخيرة، مقارنة ب2500 في اليوم السابق. وقالت الولاية إنها سجلت تراجعا في عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا إلى 671 مقانة ب758 في اليوم السابق.

بدوره، قال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، إن المدينة تشهد «يومًا جيدًا جدًا» حيث يستمر معدل حالات الإصابة بالفيروسات التاجية الجديدة في المستشفيات في الانخفاض. لكن دي بلاسيو أشار إلى ضرورة أن يواصل سكان المدينة جهود التخفيف من الفيروسات، قائلاً إن نيويورك بحاجة إلى رؤية المزيد من التقدم في تقليل عدد المصابين. وقال دي بلاسيو في مؤتمر صحفي إن عدد حالات دخول المستشفيات الجديدة لفيروسات التاجية ونسبة الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم قد انخفضت جميعها. وقال إن العدد الإجمالي للمرضى في العناية المركزة انخفض أيضاً في الأيام الأخيرة. وقال مسؤول طبي أمريكي كبير إن انتشار الفيروس قد يصل إلى الذروة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مشيراً إلى علامات استقرار في أنحاء البلاد.

جاء ذلك فيما أعلن عن وفاة بحار من طاقم حاملة الطائرات تيودور روزفلت في أول وفاة لأحد أفراد طاقم القطعة البحرية التي تفشى المرض فيها. وحتى الآن، ثبتت إصابة حوالي 585 بحاراً على متن حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية بالفيروس. ونُقل حوالي أربعة آلاف بحار من حاملة الطائرات إلى منشآت في جوام التي رست فيها السفينة بعد أن أصبح عدد الإصابات بها في ازدياد.

وسجلت حصيلة الوفيات اليومية في إسبانيا تراجعاً جديداً مع احصاء 517 وفاة في الساعات ال24 الماضية وتراجع عدد الحالات إلى أدنى مستوى منذ 20 مارس بحسب وزارة الصحة. ومع ظهور بوادر تحسن مبدئي خففت السلطات من اجراءات العزل الصارمة التي أبقت الناس في المنازل لاكثر من شهر كما سمحت لبعض القطاعات، منها الإنشاءات والصناعة، بالعودة للعمل.

بدورها تستعد المانيا لرفع تدريجي للقيود المرتبطة بتفشي الفيروس، مستفيدة من وضع أقل مأساوية نسبياً من الدول الأوروبية الأخرى خصوصاً مع معدل وفيات أقل. وفي توصيات نُشرت الإثنين، دعت أكاديمية ليوبولدينا الوطنية للعلوم إلى عودة «على مراحل» إلى حياة أكثر طبيعية في حال «استقرت» أرقام الإصابات الجديدة «عند مستوى منخفض» وفي حال «تم الحفاظ على تدابير النظافة الصحية». ومن المتوقّع أن تستند المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الى توصيات هذه الأكاديمية واستنتاجاتها لتتّخذ مع رؤساء حكومات 16 مقاطعة ألمانية غداً الأربعاء قراراً بشأن مواصلة العزل المفروض منذ أواسط مارس والمقرر أن يستمر حتى 19 الجاري.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن المعركة مستمرة لمواجهة فيروس كورونا، مطالباً الجميع بالامتثال للقوانين والتوجيهات. وبعد أن اعترف بأن فرنسا لم تكون جاهزة لمواجهة الوباء، أعلن أنه يجب الإغلاق حتى ال11 من مايو المقبل. وقال ماكرون، في خطاب إلى الأمة، إن الوباء بدأ بالتململ، لكنه لم ينته. وقال إن الكثير من الأقاليم لم يتفش فيها الفيروس بسبب التزام سكانها بالإجراءات الاحترازية. وبينما قال ماكرون إن هناك انخفاضاً في عدد المصابين داخل العناية المركزة، سجلت فرنسا 574 وفاة جديدة، فيما اقترب مجموع الوفيات من 15 ألفاً.

وفي بريطانيا قال متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الاخير سيتبع النصائح الطبية بشأن موعد عودته لعمله رافضاً التكهن بالوقت الذي قد يستغرقه تعافيه الكامل. وأضاف المتحدث أن التحاليل أثبتت خلو جونسون من فيروس كورونا قبل مغادرته المستشفى. من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا قد تحتاج إلى استدعاء الجيش للمساعدة في مواجهة تداعيات انتشار الفيروس محذراً من أن العدوى تتفاقم بعد ارتفاع قياسي في عدد الإصابات اليومية المؤكدة. وقال بوتين إن الموقف يتغير باستمرار وأن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المعركة لوقف انتشار المرض.

(وكالات)