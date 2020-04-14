ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بـ«كورونا» ببعض دول المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - عمّان - الكويت- بغداد -”الخليج 365”، وكالات:-

شهد، يوم أمس الاثنين، قفزة كبيرة في نسبة الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19) في كل من: السعودية وسلطنة عُمان والبحرين، فيما قامت وزارة الداخلية السعودية بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة، وتوقيع غرامة مالية والسجن للمخالفين، في حين، أعلن السودان عن فرض حظر تجول شامل على الخرطوم بعد تسجيل 10 اصابات بالفيروس في يوم واحد .

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، أنها رصدت ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات بكورونا؛ حيث بلغت الحصيلة اليومية 472 حالة ، ليبلغ إجمالي الإصابات 4934، فيما تم تسجيل 6 وفيات، ليصبح إجمالي الوفيات 65 ، لافتة إلى شفاء 44 حالة، ليبلغ العدد 805.

وتوقع الناطق الرسمي باسم الوزارة استكشاف المزيد من الحالات مع التوسع في عمليات الفحص.

وأعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أن أعداد مصابي «كورونا» تضاعفت تقريباً خلال أسبوع، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لتجاوز هذا التحدي.

وأضاف: لاحظنا في الفترة الأخيرة تزايد الإصابات في سكن العمال، كما أشار: لاحظنا تزايد الإصابات في الأحياء المكتظة.

بدورها، قالت وزارة الصحة البحرينية: إنها أجرت 3321 فحصاً استباقياً في مناطق مختلفة من المملكة، معلنة عن تسجيل 212 إصابة جديدة ب«كورونا»، ليرتفع العدد إلى 751 إصابة، لافتة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يبلغ 591 حالة.

وفي الكويت، أُعلن عن وفاة العميد بالجيش نافع الخليفة المطيري، أمس ، متأثراً بإصابته بالفيروس، ليعد بذلك أول مواطن كويتي يذهب ضحية الفيروس.

كما توفي 10 من الرعايا الكويتيين المقيمين بالخارج بالفيروس، وفقاً لما صرح به وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح.

وارتفع تعداد المصابين ب«كورونا» إلى 1300، بعدما أعلنت الصحة الكويتية عن تسجيل 66 إصابة جديدة.

وأعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، أمس، شفاء ثماني حالات ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 150 حالة.

وأعلنت سلطنة عُمان،عن تسجيل 128 حالة إصابة جديدة ب«كورونا»، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 727، فيما تماثلت 15 حالة للشفاء، وأصبح إجمالي المتعافين 124، في حين أن عدد الوفيات يبلغ حالياً 4، بعد الإعلان عن حالة جديدة، أمس الأول الأحد.

وأعلن العراق، أمس، تسجيل 26 إصابة جديدة ب«كورونا»، و77 حالة شفاء، فضلاً عن حالتي وفاة.



مدبولي يعتذر لأسرة طبيبة توفيت بالوباء



وفي مصر، أمرت نيابة المنصورة، بحبس 23 متهماً، من أهالي قرية شبرا البهو، لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في واقعة رفضهم دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة ب«كورونا»، فيما تم تسجيل 126 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الإصابات إلى 2056، ووفاة 13 شخصاً، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 447 حالة.

واستنكر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رفض بعض الأهالي دفن المتوفين بالفيروس في مقابرهم.

وتقدم مدبولي، باعتذار إلى زوج الطبيبة، نيابة عن الشعب المصري.

بدوره ،استنكر شيخ الأزهر، ما حدث من جانب بعض المواطنين تجاه ضحايا «كورونا»، مؤكداً أنه حزين؛ بسبب مشاهد التنمر وانتهاك حرمة الموتى.



بحث سبب ارتفاع نسب الوفيات في مصر

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وأشاد جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بجهود الحكومة المصرية في مواجهة انتشار فيروس «كورونا».

وأوضح: إن نسبة الوفيات بالفيروس في مصر تبلغ نسبة 7.6%، وتعمل المنظمة على معرفة سبب الارتفاع.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل إصابتين جديدتين ب«كورونا»، ليرتفع عدد الحالات إلى 632.

كما أعلنت السلطات الفلسطينية عن تسجيل إصابة واحدة ب«كورونا»، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 308.



حجز مركبة شقيق مدير الأمن الأردني



وأعلنت الحكومة الأردنية أمس عن صدور قانون دفاع جديد خلال أيام لدعم المنشآت الاقتصادية المتضررة وعمّال المياومة .

وأعلن وزير الصحة سعد جابر عن تسجيل إصابتين جديدتين بإجمالي 391 حالة وتعافي 14 شخصاً بإجمالي 215 متماثل للشفاء.وكان وزير الإعلام أمجد العضايلة أعلن اتباع ثلاثة مسارات رئيسية حالياً؛ للتعامل مع «كورونا»؛ وذلك بعزل مناطق تُكتشف فيها إصابات، واستمرار حظر التجوال في كافة المملكة بشقيه الجزئي والشامل على مراحل، وعودة الإنتاج بحذر إلى قطاعات مختلفة. وأكد جدية توقيف ومعاقبة جميع المخالفين ومن بينهم شقيق مدير الأمن العام الذي حُجزت مركبته؛ لاستخدامها من دون تصريح ودفعه غرامة مالية تناهز ال150 دولاراً.



حظر تجوال شامل بالخرطوم السبت المقبل



قررت الحكومة السودانية، فرض حظر التجوال الشامل في الخرطوم، اعتباراً من السبت المقبل؛ وذلك بعد تسجيل 10 إصابات جديدة، إضافة إلى حالتي وفاة بالفيروس .

وفي المغرب تم إيقاف أكثر من 4300 شخص نهاية الأسبوع، بسبب مخالفة الاجراءات الاستثنائية المفروضة في إطار مكافحة «كورونا» .

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت عن تسجيل 85 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1746. وأكدت تونس، أمس، تسجيل 22 إصابة جديدة ب«كورونا» ليرتفع تعداد المصابين إلى 707.