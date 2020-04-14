398 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 172 حالة ووفاة 3

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

عقدت حكومة الإمارات، أمس الاثنين، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الدولة، وتحدثت فيها الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، والعميد خميس الكعبي المتحدث الرسمي عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 852 حالة، بعد تسجيل 172 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت عن إجراء 23380 فحصاً جديداً للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق الدولة، وذلك ضمن خطة توسيع نطاق الفحوص المستمرة في مختلف مناطق الدولة، قائلة: زيادة حجم الفحوص وتوسيع نطاقها على مدار الساعة يمكناننا من الكشف عن حالات أكثر وحصر الحالات والمخالطين وعزلهم، وبالتالي الحد من تفشي للفيروس، مؤكدة على الاستمرار في خطة توسيع الفحوص خلال الفترة المقبلة باستخدام أحدث وأفضل تقنيات الفحص الطبي.

وأعلنت الدكتورة فريدة الحوسني عن تسجيل 3 حالات وفاة من جنسيات مختلفة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الوفاة المسجلة في الدولة إلى 25 حالة، متقدمة بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم.

وقالت خلال الإحاطة الإعلامية: إن البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يستكمل الجهود الاحترازية الوطنية لتعزيز السلامة والصحة العامة في المجتمع، وهو مساند لجهود مراكز المسح من المركبة للكشف عن الفيروس ومراكز الفحص المعتمدة على مستوى الدولة.

وأضافت: نستهدف من خلال البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم فئة غالية علينا، هم إخواننا وأخواتنا غير القادرين على الوصول بسهولة إلى مراكز الفحص، خاصة من لا يستطيع الحركة بشكل طبيعي، أو من غير القادرين على التعبير، أو يعانون من صعوبة التواصل مع الآخرين.

وأشارت إلى أن هناك معلومات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة حالات الشفاء وغيرها قائلة: هناك ما يسمى بالمنحنى الوبائي، الذي نقصد به طبياً ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض ووصولها إلى مرحلة الذروة، ليأتي بعدها انخفاض المنحنى، ولا يمكن تأكيد تاريخ محدد للوصول إلى الذروة، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن الممارسات المجتمعية للحد من انتشار الفيروس مثل التباعد الجسدي وتقليل التجمعات تساهم بشكل كبير في تأخير الانتشار، وخفض عدد الحالات، وبالتالي كسر حدة الارتفاع، والحد من الارتفاع في الحالات خلال فترة زمنية قصيرة.

ورداً على سؤال حول ما هي الطريقة الصحيحة للبس القفاز والتخلص منه، قالت الحوسني: ننصح الأفراد بارتداء القفازات عند الخروج من المنزل واستبدالها باستمرار عند الانتقال من مكان لآخر، وتجنب لمس المتعلقات الشخصية عند لبس القفازات، خاصةً التي يتكرر استخدامها مثل الهاتف، ومن المهم جداً غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد التخلص من القفازات، ونحن ننصح بهذا الإجراء في كل مكان، وبصورة مستمرة كطريقة آمنة وأفضل من لبس القفازات.

ورداً على سؤال أيضاً حول ما هي الطريقة الصحيحة للبس الكمامات وما الفرق بين اللونين الأبيض والأزرق في الكمامات، قالت الدكتور فريدة الحوسني: هناك معلومة مغلوطة للكثيرين حول كيفية ارتداء الكمامات، حيث يظن البعض أن ارتداء الكمام والجانب الأزرق منه للخارج خاص بالمرضى، في حين الأبيض للأشخاص المتعافين، ونؤكد أن الموضوع لا علاقة له بالألوان، وهناك طريقة واحدة فقط للبس الكمام، هي أن يكون اللون الأزرق دائماً للخارج.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مساء أمس، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تعود لجنسيات مختلفة، وتخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة، حيث تعرفت إلى الحالات الجديدة، بتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، وفحص المخالطين لإصابات أعلن عنها سابقاً، وبذلك يبلغ مجموع عدد الحالات التي تم تشخيصها في الدولة 4521 حالة.