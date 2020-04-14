خدمة مميزة بمركز المسح من المركبة في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:محمود محسن

واصل المراجعون الحضور إلى مركز المسح الوطني من المركبة في إمارة الشارقة لليوم الثاني على التوالي، حريصين على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالاطمئنان على سلامتهم وأفراد أسرهم.

رصدت ”الخليج 365” آراء عدد منهم، الذين ثمنوا التعامل المهني والاحترافي من العاملين في المركز، والاحترافية العالية في التعاطي مع المراجعين، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات في أقل وقت، بداية من مراجعة البيانات المسجلة وقياس درجة الحرارة وصولاً إلى عملية رفع العينة.

يقول سيف (مصري): حضرت إلى المركز برفقة والدتي للاطمئنان عليها، بعد التسجيل عبر الموقع، لم أواجه أي صعوبة منذ عملية التسجيل مروراً بباقي الإجراءات لوالدتي، كما لم تستغرق الخطوات وقتاً طويلاً منذ الوصول إلى موقع المركز، حيث لم أمكث أكثر من 4 دقائق في المكان.

أما روجنا بورا (هندي) فيقول: الإجراءات في المركز جيدة جداً وغاية في البساطة، لسنا بحاجة للخروج من المركبة في أيٍ من خطوات الفحص، بل تراجع بياناتنا بواسطة الهوية الإماراتية، كما تجرى عملية قياس الحرارة وأخذ العينة داخل المركبة وهو أمر رائع جداً.

فيما قالت لينا (فلسطينية): انتظرنا تلك المبادرة الرائعة وها هي تتحقق في الإمارات، خطوات تحميل تطبيق صحة والتسجيل ودفع الرسوم المقررة لم تستغرق وقتاً طويلاً، وبناء على الموعد المحدد حضرت إلى المركز، وبمجرد الوصول إلى البوابة الخارجية، أرشدنا المشرفون إلى كيفية ضبط الإذاعة في المركبة على موجة محددة ليتسنى لنا تلقي باقي التعليمات. وأتممت الإجراءات في غضون 3 دقائق. أشكر الدولة على توفيرها تلك الخدمة.

وقال امحمد غريب (مصري): كانت الإجراءات ميسرة في موقع المركز، وبعد الانتهاء من الفحص بشكل كامل أكد القائمون على الفحص أن بإمكاني الحصول على النتيجة من رسالة نصية عبر الهاتف بعد 3 أيام. أشكر الإمارات على هذا الرقي.