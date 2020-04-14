فحص فيروس كورونا المستجد بلا تفرقة في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عبد الرحمن سعيد وعماد الدين خليل



أشاد عدد من المراجعين المقيمين في أبوظبي، بعد إجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالخدمات المقدمة في عدد من المراكز في العاصمة أبوظبي، وبسهولة إجراءات الفحص من المركبة التي تقوم بها الكوادر الطبية والطواقم الفنية والإدارية لإنجاز الوقت، بحيث لا تستغرق عملية الفحص سوى دقائق معدودة دون عناء أو جهد.

وأكدوا أن مراكز المسح من المركبة آمنة تماماً من انتقال العدوى نظراً لإجراءات التعقيم التي تتبعها المراكز، كما أكدوا أنهم يتلقوا أفضل وسائل وسبل الرعاية الصحية في الدولة بشكل متساوٍ مع المواطنين دون تفرقة، موجهين الشكر لقيادة الدولة الرشيدة على الاهتمام الذي أولته للمقيمين.

وقال موسى إبراهيم، من الجنسية السورية مقيم في الدولة منذ 30 عاماً، إن الخدمات والرعاية الصحية التي يتلقاها الوافدون في دولة الإمارات لا يوجد لها مثيل في الدول الأخرى، معرباً عن شعوره بعد إجراء الفحص قائلاً: لم أشعر منذ دخولي دولة الإمارات بالفرق بين المواطن أو المقيم دون مجاملة هذا هو واقع كل من عاش داخل الدولة يعرفه.

وقال ممدوح إمام، أحد المقيمين في منطقة الباهية بأبوظبي من الجنسية المصرية، إن الجهات المعنية في الدولة تقدم أقصى ما لديها من إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس على حد سواء للمواطنين والمقيمين لحماية وصحة سلامة الجميع.

وأعرب نصر الدين محجوب، من الجنسية السودانية، عن فخره بعد إجراء الفحص من المركبة قائلاً: لم أكن أتخيل أن إجراء الفحص بتلك السهولة مع اتّباع أعلى معايير الجودة والحرص من الجهات الصحية في مراكز الفحص على تحقيق السلامة والأمان للمراجعين خلال وجودهم في المركز.

وأشاد محمد توفال، أحد المراجعين من الجنسية الآسيوية، مقيم في أبوظبي منذ 15 سنة، بالخدمات التي تقدمها الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا سواء من حملات توعوية وتثقيفية لجميع الموجودين على أرضها أو إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس.