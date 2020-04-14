لبنان: تعاظم المعارضة لمسودة خطة الحكومة الاقتصادية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”

يعقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، جلسته الاستثنائية للبحث في الوضعين المالي والنقدي ومتابعة البحث في خطة الإنقاذ الاقتصادية، في وقت تعاظمت ردود الفعل الرافضة لمسودة الخطة الاقتصادية التي أنجزتها الحكومة وتسربت إلى وسائل الإعلام، في حين نظم أهالي المساجين والموقوفين اعتصامات في طرابلس وصيدا وبعلبك للمطالبة بالعفو العام.

ولم يقتصر رفض الخطة الاقتصادية على أركان المعارضة، لاسيما تيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، بل وصل إلى داخل الحكومة ومكوناتها بدءاً من وزراء «حركة أمل» و«حزب الله»، خاصة وأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أبدى انزعاجه من الخطة لاسيما ما يتعلق بما يسمى «الهيركات»، أي اقتطاع ما يصل إلى خمسين بالمئة من أموال المودعين التي تزيد على مئة ألف دولار أمريكي، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة حسان دياب وفريق عمله للإعلان أن ما نشر ليس خطة نهائية وإنما مسودة أولية تجرى مناقشتها للوصول إلى الصيغة الأمثل، ما يعني أن هذه المسودة ستخضع إلى تعديلات أساسية كي يحصل توافق مبدئي عليها لكي تمر في مجلس الوزراء.

على صعيد آخر، نظم أهالي السجناء في بعلبك الهرمل ولجنة العفو العام، اعتصاماً عند دوار بلدة دورس، للمطالبة بإقرار قانون العفو العام. كما اعتصم أهالي الموقوفين الإسلاميين في طرابلس وقطعوا الطريق أمام مبنى السراي الحكومي للغاية ذاتها. ونفذ أهالي المحكومين والموقوفين في ملف أحداث عبرا شرقي صيدا، اعتصاماً أمام بنك عودة في عبرا، بالتزامن مع الوقفات الاحتجاجية في المناطق الاخرى.