اشتباكات بين قوات تركية ومحتجين.. و«النصرة» مستنفرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل التوتر بين القوات التركية ومتظاهرين معتصمين على طريق «إم 4»؛ بعد اشتباكات بين الجانبين، فيما تواصل الاستنفار بين «جبهة النصرة» وفصائل موالية لأنقرة على خلفية اعتقالات واعتقالات مضادة، في وقت بدأ الآلاف من النازحين السوريين بالعودة إلى ديارهم في محافظة إدلب، بدافع بالخوف من تفشي فيروس «كورونا» المستجد في مخيمات اللاجئين المكتظة قرب الحدود التركية، على الرغم من خطورة تجدد القتال في مناطقهم.

ولايزال التوتر يتسيد الموقف على طريق «إم 4» الدولي الذي يصل بين حلب واللاذقية، من جهة قرية ترنبة شرقي مدينة إدلب؛ حيث رصد المرصد السوري اشتباكات بالأيادي بين المعتصمين وعناصر من القوات التركية في المنطقة في محاولة منها لفض جموع المتظاهرين الرافضين الخروج من المنطقة. وكان المرصد ذكر في وقت سابق، أن قوة كبيرة من القوات التركية عمدت، صباح أمس الاثنين، إلى اقتحام نقطة متقدمة للمعتصمين على طريق اللاذقية - حلب الدولي؛ حيث قام عشرات الجنود الأتراك بهدم خيام المعتصمين الرافضين للاتفاق الروسي - التركي، وتشكيل جدار بشري أمامهم، كما تعرض بعضهم للضرب، وسمعت أصوات إطلاق نار في المنطقة.

ومن جانب آخر، لايزال التوتر متواصلاً بين «جبهة النصرة» من جهة، وفصائل ما يُسمى «الجبهة الوطنية» و«فيلق الشام» من جهة أُخرى، وسط تسجيل حالات اعتقال جديدة من حواجز كلا الطرفين في منطقة الفوعة ومناطق أُخرى في محافظة إدلب، تزامناً مع استنفار عسكري لحواجز الفصائل في المنطقة. ورصد المرصد توتراً في محيط طريق اللاذقية - حلب الدولي، بين هيئة «جبهة النصرة»، والفصائل الموالية لأنقرة؛ حيث أقدم حاحز يتبع ل«جبهة النصرة» على اعتقال قيادي في «فيلق الشام» الموالي لتركيا برفقة عدد من عناصره في محيط بلدة النيرب شرقي إدلب، كما اعتقل حاجز يتبع ل«النصرة» مجموعة من عناصر ما يُسمى «الجبهة الوطنية للتحرير» أثناء ذهابهم إلى نقاط التماس في محور سراقب شرقي إدلب، واحتجزت آلياتهم وأسلحتهم، من دون معرفة أسباب ودوافع ذلك، في حين شددت «جبهة النصرة» الحواجز الأمنية التابعة لها في عموم المناطق الخاضعة لسيطرتها في إدلب وريف حلب.

على صعيد آخر، ملأت سيارات فان وشاحنات محملة بحاجيات نوم وأجهزة منزلية طريقاً متعرجاً صوب الجنوب عبر محافظة إدلب، مع سعي عائلات، فرت قبل أشهر قليلة بسبب الغارات الجوية، إلى العودة لديارها. وعلى الرغم من خطر تجدد القتال، فقد بدأ الآلاف من النازحين السوريين بالعودة إلى ديارهم في محافظة إدلب؛ حيث إن بعضهم دفعه الخوف من تفشي فيروس «كورونا» المستجد في مخيمات اللاجئين المكتظة قرب الحدود التركية.

وفي ظل صمود الهدوء المؤقت، يُقيّم النازحون بين خيارين أصعب من بعضهما، إما البقاء في مخيمات مكتظة للغاية مع خدمات قليلة؛ حيث يمكن أن يكون الانتشار المحتمل للفيروس مهلكاً، أوإما العودة إلى بيوتهم مع احتمال تجدد المعارك حولها. وذكر منسقو الاستجابة؛ وهي جماعة إغاثة في شمال غربي سوريا، أن 103 آلاف و459 سورياً عادوا إلى بلدات في حلب وريف إدلب منذ وقف إطلاق النار.

(وكالات)