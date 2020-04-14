ألمانيا نجحت في احتواء الجائحة وبريطانيا تتعثر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علقت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية على النهج الذي تعاملت به كل من بريطانيا، وألمانيا مع أزمة فيروس كورونا.

وأشارت في مقال تحليلي، امس الاثنين، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خرج من المستشفى بعد ما يقرب من أسبوع من دخوله العناية المركزة بسبب أعراض تتعلق ب«كورونا»، مضيفة أن هذه الأنباء الجيدة قد تواترت بالتزامن معها إحصائية مظلمة جديدة.

وأفادت بأن الإحصاءات الرسمية للوفيات في المستشفيات بسبب فيروس كورونا قد تجاوزت عشرة آلاف شخص خلال اليومين الماضيين. وقالت إن خبراء الصحة العامة يخشون من أن معدل الوفيات في بريطانيا ربما يكون الأعلى سريعاً، أو هو كذلك بالفعل، في كل أوروبا، وذلك في الوقت الذي أحكمت فيه إيطاليا، وإسبانيا، الدولتان اللتان اجتاحهما الوباء، سيطرتهما على الجائحة، إذ يتناقض تحول بريطانيا المطرد باتجاه أن تصبح البؤرة الجديدة لتفشي الوباء في أوروبا بشدة، مع الوضع في ألمانيا، وهي الدولة الوحيدة في القارة الأوروبية التي تمتلك الاقتصاد الأكبر، والتي أعلنت حكومتها عن أول إصابة بالمرض في الوقت نفسه الذي أعلنت فيه حكومة جونسون عن ذلك.

من جانب آخر، دعا وانج شينج هوان، رئيس مستشفى ليهشنشان الصينية المخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، في مدينة ووهان بوسط الصين، مدينة نيويورك الأمريكية إلى تعزيز ارتداء الأقنعة بين الناس، والتوقف عن عزل المرضى في المنازل.

ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية، عن هوان، قوله: «إنّ الأطباء في مستشفى تشونجنان في جامعة ووهان، أصيبوا بالفيروس في الأقسام غير المعالجة لكوفيد-19، حيث لم يكن يرتدي أي منهم الأقنعة، في حين أنّه لم يُصب أي من أولئك الذين كانوا يرتدون الأقنعة أثناء الاتصال بالمرضى، لذلك نحن على يقين من فعاليتها».

وأكّد على ضرورة عدم مطالبة المرضى الذين يعانون أعراضاً خفيفة بعزل أنفسهم في المنزل، لأنّه بإمكانهم نقل العدوى إلى المزيد من أفراد الأسرة. وأضاف: «في تلك الأيام الأولى، كانت هناك حالات عدة أصاب فيها مريض عائلة كاملة من ثلاثة، أو خمسة، أو ستة أشخاص في ووهان، وهذا درس مريع». ولفت إلى أنّ ووهان حوّلت بعد إدراك المشكلة، عدداً من المرافق العامة، بما في ذلك صالات رياضية ومراكز للمعارض، إلى 16 مستشفى مؤقتاً، للمساعدة في عزل المرضى الذين يعانون أعراضاً خفيفة.

وأردف: «إذا لم يتم وقف انتقال العدوى، فمن الطبيعي أنّ ترتفع حالات الإصابة، ومن أجل احتواء الوباء، يجب السيطرة على واحد على الأقل من العوامل الثلاثة بالكامل: مصدر العدوى، وطريقة انتقالها، والسكان المعرضين للإصابة بها».