مسن أمريكي مصاب بسرطان الرئة.. مناعته تهزم الفيروس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف أطباء أمريكيون تعافي كارل شوك من فيروس كورونا، بأنه معجزة، فالرجل مصاب أصلاً بسرطان الرئة وعمره 72 عاماً.

وخرج كارل من المستشفى يوم الجمعة الماضي، بعد أن قضى آخر أسبوعين على جهاز التنفس الصناعي، حيث وصلت حالته الصحية إلى مراحل سيئة، قبل أن يتعافى. وحين تدهورت حالته في المستشفى استخدم الأطباء دواء «كلوروكين» و«الزنك» و«زيثروميسين» لمساعدة جسمه على محاربة المرض. ورغم تأثير الأدوية القوي على كارل بسبب ظروفه الصحية وتقدم عمره، فإن جهازه المناعي تمكن من التغلب على الفيروس. ويقول الرجل إنه كان قد اعتاد التداوي بالأدوية ذات التأثير القوي خاصة عندما كان يتعالج من سرطان الرئة.

ونقلت شبكة «فيرست كوست نيوز» عن كارل قوله إنه سيتذكر دائماً اليوم الذي خرج فيه من المستشفى بعد تعافيه من كورونا، حيث هتف له الممرضون والأطباء، وصنعوا له لوحة لتغلبه على المرض. وبعد تجربته مع كورونا ينصح كارل الجميع بالابتعاد عن الآخرين وبالحفاظ على مسافة أمان، واتباع نصائح مقدمي الرعاية الطبية وغسل اليدين وتنظيف كل شيء يمكن أن تطاله يديك. وكارل هو واحد من بين قرابة 42 ألف شخص تعافى من الفيروس في أمريكا من بين أكثر من 561 ألف مصاب.

وفي المقابل، توفي صديق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نتيجة إصابته بالفيروس. وفارق ستانلي شيرا، الذي كان يعمل مطوراً عقارياً، الحياة، عن 78 عاماً، والذي عرف بصداقته لترامب. ويعتقد أن شيرا هو الذي ذكره الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة من دون ذكر اسمه صراحة، في معرض حديثه عن الوباء. وكان ترامب قد ذكر عدة مرات أن لديه صديقاً تم إسعافه بعد إصابته، وقال في خطاب يوم 29 مارس، «لدي صديق ذهب إلى المستشفى في اليوم التالي، إنه أكبر سناً قليلاً»، مضيفاً «لكنه قوي». وتابع ترامب في الخطاب نفسه: «إن وضعه ليس جيداً، هذه ليست إنفلونزا». من جانب اخر، كشف مذيع أمريكي شهير الاثنين عن إصابته بالفيروس، لكن اللافت أنه لم يشعر بأي من أعراض المرض الأساسية. جورج ستيفانوبولوس مقدم برنامج صباح الخير امريكا على قناة ABC قال إن نتائج فحص المرض جاءت إيجابية بعد أسبوعين من إصابة زوجته بالفيروس التي لم تشعر هي الأخرى بأنها مريضة.

وأوضح ستيفانوبولوس (59 عاما) أنه لم يصب «بأي من الأعراض الكلاسيكية التي نقرأ عنها.. أشعر بشعور عظيم.!». وقال إن كل ما لاحظه بعض آلام أسفل الظهر وتناقص في حاسة الشم في أحد الأيام «هذا ما حدث بالفعل».

في أوائل أبريل، حدثت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) توصياتها ونصحت بأن يرتدي الناس أغطية الوجه القماشية في الأماكن العامة للمساعدة في منع انتشار الفيروس. (وكالات)