«الجامعة» تحذر من خطورة الأوضاع في فلسطين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

حذر الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، من توجه خطير وواضح لدى الزعامات «الإسرائيلية»، وخاصة من حزب الليكود، باستغلال الظرف العالمي الطارئ والمتعلق بمواجهة وباء كورونا «كوفيد-19»، من أجل تكثيف التوسع في البؤر الاستيطانية ومحاولة فرض واقع جديد على الأرض، خاصة في القدس المحتلة ومحيطها.

وأوضح، أبو الغيط في رسائل بعث بها أمس إلى عددٍ من القيادات العالمية، من بينها السكرتير العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن الأخطر في كل ذلك هو المساعي التي يبذلها اليمين «الإسرائيلي» لتوظيف الانشغال العالمي بمواجهة الوباء لتفعيل وتنفيذ مخططات ضم أجزاء من الضفة الغربية، خاصة في منطقة غور الأردن، محذراً من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل وباء كورونا، خاصة في ضوء مؤشرات متواترة تُفيد بقيام الاحتلال «الإسرائيلي» بتوظيف الأزمة من أجل تحقيق مخططاته بضم أجزاء من الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، وإحكام السيطرة على سكان القدس المحتلة. وتناولت الرسائل المصاعب الاقتصادية التي كان الفلسطينيون يواجهونها بالفعل قبل جائحة كورونا، ثم جاء الوباء العالمي ليزيد من صعوبتها، حيث أشارت إلى أن السياسات «الإسرائيلية» تُخاطر بإشعال وضع يُعاني بالفعل الهشاشة وقابلية الانفجار.