أول عملية ولادة قيصرية في تونس لمصابة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى الأطباء في تونس أول عملية توليد لامرأة تم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا لحظة حضورها لوضع جنينها، في أول عملية من نوعها في البلاد، وأعلن المستشفى أن حالتي الأم ووليدها مستقرتان.

وقد أجريت العملية في المستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس، ليل أمس الأول الأحد، لتكون أول عملية ولادة لامرأة مصابة بفيروس كورونا، بعد أن أثبتت الاختبارات الطبية التي أجريت لها أنها حاملة لهذا الفيروس.

وقال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، فتحي اللطيف، إنه تم استقبال المرأة في المسلك الخاص ب«كوفيد 19»، حيث تم الاشتباه في احتمال إصابتها بالفيروس بالنظر للعلامات التي ظهرت عليها، وعلى الفور تم إعلام الطواقم الطبية لأخذ الاحتياطات اللازمة ونقلها للقيام بالأشعة التي أثبتت أنها حاملة للفيروس.

وأضاف: تم أخذ كل الاحتياطات الضرورية للفريق الطبي العامل قبل إجراء العملية القيصرية التي تطلبتها حالتها الصحية، وتم إجراء عملية الولادة في ظروف عادية والوضعية الحالية مستقرة للأم ووليدها. (وكالات)