مفاهيم أخرى للــرأي العــام

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عبد اللطيف الزبيدي

هل على الذهن أن يبالغ في الاستشراف قليلاً، ليرى ما يخبئه المستقبل من عجائب؟. يلوح هذا القرن بلاد عجائب حقاً، ولا نزال في أوائله. في غفوة فكرية هادئة كانت التأملات فيها تمر مرّ السحاب، انتفض الخاطر فجأة، رأى شيئاً لم تعرفه الأرض منذ ظهور الآدميين. حدث هذا بفرمان سامٍ من الفيروس التاجي، «وما هو بالهزل».

هل خطر ببالك أو قرأت جنابك في كتاب أو سمعت من حكواتي، أن الشعوب جميعاً ائتمرت بأمر لزوم البيوت، كل البيوت في البيوت؟ قضية لا يستهان بها، دعك من كورونا حتى لا يكون التحليل ظرفياً. الظاهرة خارج إطارها الصحي الانضباطي، تشكل سابقة لا سابقة لها. هي تستدعي التفكير في احتمال تكرارها بطرائق أخرى ولأهداف أخرى، هذا أداء قائد وفرقة.

أول مرة في التاريخ يتحرك مئتا شعب بأمر واحد، هو بلا شك رد فعل إزاء فعل فيروس. هذا أكبر دليل على أن الإنسان «كان ظلوماً جهولاً»؛ لأنه لم يدُر بخلده حين كان يكدس آلاف القنابل النووية، أن الكون لا يحتاج إلى استخدام قوة كبيرة، أو حتى جيش جرار. فيروس واحد لا تستطيع عين أن تراه، يكفي لحمل النظام العالمي على إعادة النظر في كل شيء: الكون، العالم، النظام البيئي، القانون الدولي، العلاقات الدولية، السياسية والاقتصادية، موازين القوى، كل شيء بمفاهيم جديدة كلياً.

هذه القدرة الخارقة على تسيير البشرية إيجابية هذه المرة؛ لأنها توحد البشر في غرض نبيل هو القضاء على عدو مشترك. لكن أليس من الضروري أخذ الاحتياطات ما فوق اللازمة حتى لا تتفرد أي قوة بالقطبية الواحدة. قوة من هذا القبيل إذا أتيح لها امتلاك أحد المفاتيح الأساسية لحياة البشرية والتحكم فيه، فإن الأمر سيكون كالسيطرة على أنبوب الأوكسجين لمريض في غرفة الإنعاش.

الخيال بالمجان: تخيل قوة عظمى في يدها زر التحكم في إنترنت العالم، اتصالاته، مقاليد عملته الرقمية. أمامك النموذج: ماذا لو كان دواء كورونا في يد واشنطن، والملايين يموتون كل ساعة في الصين ودول أخرى؟ ما رأيك؟ هل ستنهمر شلالات الخير من منابع قيم الحضارة؟

لزوم ما يلزم: النتيجة السينمائية: من طرائف الشبكة في العصر الكوروني: ثبت أن الأمريكيين لا ينقذون العالم إلا في السينما.

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