عبيد الشامسي: العنبري ما زال على رأس عمله في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد عبيد الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة أن عبد العزيز العنبري مدرب فريق الكرة ما زال على رأس عمله، وعقده مستمرحتى نهاية الموسم الحالي.

وقال: الحديث عن التغييرات في الأجهزة الفنية سابق لأوانه، ولا أحد يعرف متى سينتهي الموسم أو ستعود الحياة إلى طبيعتها، وكل شيء معلق، والعمل في النادي شبه متوقف.

وجاء حديث الشامسي رداً على ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي عن قرب تعاقد الشارقة مع الأرجنتيني أروا بارينا لقيادة الفريق الموسم المقبل.

وقال: لا يستطيع أحد أن يتحدث عن الكرة أو الرياضة في ظل الوضع الحالي، الأولوية في هذه المرحلة لصحة المجتمع التي تعتبر خطاً أحمر، وهناك جهات مختصة هي التي ستحدد إلغاء الدوري أو استكماله، نادي الشارقة هو بطل دوري الموسم السابق، وبطل السوبر في افتتاحية الموسم الحالي، وما زال في صلب المنافسة على الدوري الحالي.

وعن العلاقة بين لاعبي الفريق البرازيليين إيجور كوناردو وكايو، وما أثير حول خلاف بينهما، قال: هما لاعبان كبيران ومحترفان، والعلاقة بينهما وطيدة وقوية، وما يتداوله البعض عارٍ تماماً من الصحة.

وعن المدرب جمعة ربيع المدير الفني للمراحل السنية في النادي قال: عقده مستمر مع النادي، وسينتهي بنهاية الموسم وبلا شك جمعة ربيع خبير فني، وواحد من أبناء النادي، ونتمنى أن يكون له دور فعال مع أكاديمية أجاكس التي تعتبر أفضل أكاديميات الكرة في العالم، وسوف تباشر مهامها في النادي مع بداية الموسم الجديد.