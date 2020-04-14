الاحتفال بيوم الفضاء وجاجارين «عن بُعد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت روسيا، أمس الأول الأحد، بيوم الفضاء الدولي، «عن بُعد» بنظام أونلاين؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وتأجلت أغلب الاحتفالات إلى 4 أكتوبر القادم، الذي يوافق إطلاق أول قمر صناعي في العالم من الدولة السوفيتية «سابقاً».

وعلق دميتري روجوزين، مدير عام مؤسسة «روس كوسموس» الفضائية الروسية، في صفحته على «تويتر» على تهنئة بعثت بها وزارة الخارجية الأمريكية إلى روسيا؛ بمناسبة حلول يوم الفضاء الدولي.

وقال: تحققت منذ 59 عاماً رحلة فضائية أولى للإنسان إلى الفضاء من خلال يوري جاجارين.

يذكر أن اسم جاجارين أطلق على مسقط رأسه جاتسك وعلى منطقة وفوهة بركان على الجانب الآخر للقمر وعلى الكويكب رقم 1772 وعلى ميدان بموسكو؛ حيث يوجد نصب رائد الفضاء. كما يوجد كأس جاجارين لرابطة هوكي الجليد، باعتباره كان من كبار مشجعي هوكي الجليد.

وتوجد في مدن كثيرة شوارع وميادين وبوليفارات ومتنزهات ونوادٍ ومدراس تحمل اسم يوري جاجارين. وفي الستينات سادت موضة إطلاق اسم يوري على المواليد بالاتحاد السوفيتي ؛(سابقاً) والدول المحيطة؛ تخليداً لاسم جاجارين.

وأطلق اسم جاجارين على سفينة البحوث العلمية «رائد الفضاء يوري جاجارين». كما أن جاجارين يتمتع بصفة مواطن شرف لكثير من مدن روسيا والبلدان الأخرى، وتسلم المفتاحين الذهبيين لمدينتي القاهرة والإسكندرية في مصر في الستينات من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.