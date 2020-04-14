شكرا لقرائتكم خبر عن نجل مارسيل خليفة يفلــت مـــن «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكر عازف البيانو والمؤلف الموسيقي رامي خليفة، نجل الفنان مارسيل خليفة متابعيه؛ بعد شفائه من فيروس «كورونا» المستجد، قائلاً: «شكراً جميعاً لمحبتكم وتعاطفكم أنا خالٍ من كورونا رسمياً».

وعانى عازف البيانو والمؤلف الموسيقي اللبناني لمدة شهر كامل عدوى الفيروس.

وعن التجربة الأليمة كتب والده على صفحته في «فيسبوك»: اجتاز رامي الأيام الصعبة وشفي من إصابته بالفيروس، بهذا الصمت وبهذا الحجِر وبهذه العزلة وبالوقت الذي امتد بنا طويلاً قرابة الشهر كما لو كنا في حلم أو أنني الآن أروي حلماً وليس حقيقة عشناها وكان السبيل للشفاء هو دواء «الحب» الممزوج بالموسيقا.

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