البيئة المصرية تكشف مصير نفايات كورونا وتحذر: لا تتخلصوا من الكمامات بهذه الطريقة

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وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، اليوم الاثنين، مصير النفايات الطبية الخاصة بعلاج مصابي كورونا ، خلال تصريحات صحفية.

وقالت الوزيرة المصرية إنه "يجري إضافة مواد مطهرة على النفايات قبل نقلها من المنشأة الصحية الموجودة فيها"، مضيفة: "كل النفايات يتم حرقها ودفنها بالطرق الآمنة"، بحسب موقع "مصراوي" الإخباري، الذي أشار إلى أن الوزيرة تحدثت أيضا عن مخلفات القرى الموضوعة تحت الحجر الصحي.

وقالت الوزيرة: "التعامل مع مخلفات القرى الواقعة تحت الحجر الصحي، يجري من خلال فتح خلية منعزلة عن النفايات العادية، ودفنها وتغليفها بطبقة من الجير".

ولفتت وزيرة البيئة المصرية، إلى أن طريقة وضع الكمامات والجوانتي بعد استخدامها في سلة المهملات غير صحيح، وأضافت: "الطريقة الصحيحة للتخلص منها هو غسل الجوانتي والكمامات بالماء والصابون، أنه يجب تمزيقها قبل وضعها في القمامة أو تسليمها لأقرب مستشفى".

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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن خمس وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 164 وفاة، كما أعلنت تسجيل 125 إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 2190.

وتشدد الوزارة على أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، كما ناشدت كافة المواطنين في حال ظهور أي أعراض عليهم، التوجه فورًا إلى مستشفيات الحميات أو الصدر أو التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن 105 أو عن طريق خدمة الواتساب الخاصة بالوزارة والتي تم إطلاقها.