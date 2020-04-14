مصر... اجتماع عاجل للجنة أزمة كورونا بسبب مشاهد الزحام بالشوارع

وأشار الوزير في مداخلة هاتفية له مع قناة "العربية -الحدث"، إلى أن اللجنة ستناقش "كافة الأمور والإجراءات اللازمة لمنع الازدحام".

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وأكد الوزير أن "مشهد الأسواق يعكس وكأن الوضع عادي والناس بتنزل وكأنهم زهقوا من حظر التجوال، يا جماعة الحظر ليكم ولصحتكم"، بحسب موقع صحيفة "الوطن".

وقال الوزير "مشهد الناس في (أسواق) الموسكي والعتبة غريب جدًا، معقول بعد كل الي بيحصل واللي شايفينه مش في مصر بس في العالم كله ننزل بالشكل ده؟ الأزمة لسه حلها الوحيد هو تقليل الازدحام والتكدس، ولسه الناس مش (لا) مستوعبة".

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وحذّر هيكل، من أن عودة الزحام في الشوارع والأسواق ستدفع البلاد لـ"السيناريو الثالث"، الأكثر سوءا في أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم، الأحد، عن خمس وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 164 وفاة، كما أعلنت تسجيل 125 إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 2190.

وتشدد الوزارة على أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، كما ناشدت كافة المواطنين في حال ظهور أي أعراض عليهم، التوجه فورًا إلى مستشفيات الحميات أو الصدر أو التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن 105 أو عن طريق خدمة الواتساب الخاصة بالوزارة والتي تم إطلاقها.