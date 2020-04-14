مصر: 5 وفيات جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 164 وفاة

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وأعلنت وزيرة الصحة ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 488 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.
وارتفعت عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 622 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الاثنين، عن خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة حتى اليوم.
وشددت الوزيرة على أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، كما ناشدت كافة المواطنين في حال ظهور أي أعراض عليهم، التوجه فورًا إلى مستشفيات الحميات أو الصدر أو التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن 105 أو عن طريق خدمة الواتساب الخاصة بالوزارة والتي تم إطلاقها.
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