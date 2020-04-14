الأردن... الكشف عن نتائج تحليل كورونا لـ1000 عينة عشوائية

وبحسب موقع صحيفة "الغد"، قال محمد الطحان، مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء الأردنية، إن "نتائج فحوصات كورونا العشوائية المأخوذة من 52 موقعا في مناطق محافظة الزرقاء، كانت سلبية".

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وأشار الطحان إلى أن "20 فريقا استقصائيا عملوا على سحب عينات من ألف شخص يعملون بمجالات مختلفة مثل البقالات والصيدليات والمخابز ومحطات تحلية المياه، جاءت نتائجها سلبية".

وتابع بأن "جمع العينات شمل أيضا الكوادر الطبية والأجهزة الأمنية وغيرهم ممن هم على تماس مباشر مع المواطنين ويعملون في أماكن عامة".

وقال الطحان أن "محافظة الزرقاء تخلو حتى الآن من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد".

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وكشف أنه سيتبع هذا فحص آخر عشوائي، خلال الأيام المقبلة.

وأوضح بأن الفحص عبارة عن أخذ مسحة أنفية، حيث سيتم أخذ 150 عينة عشوائية بالطريقة ذاتها من مناطق مختلفة تغطي قصبة الزرقاء والرصيفة والظليل والحلابات والهاشمية وبيرين والأزرق.

واليوم الإثنين، أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 391، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

كما أعلن تسجيل 14 حالة شفاء توزعت على النحو الآتي: 10 في مستشفى الأمير حمزة، و4 حالات في مستشفى الملك المؤسس الجامعي.