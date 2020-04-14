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عمليات الشحن بدأت... إيران وسلطنة عمان تطلقان خطا بحريا للتبادل التجاري

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وبحسب "فارس" للأنباء، أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية حميد زاد بوم،  اليوم الاثنين، عن تدشين خط ملاحي بحري جديد للشحن المبرد بين إيران وسلطنة عمان.

© AP Photo / Vahid Salemi

وأفاد حميد زاد بوم أن خط الشحن المبرد انطلق رسميا بعد  إيصال 500 طن من الفواكه والخضروات من ميناء بندرعباس (جنوبي إيران) إلى ميناء الصور، حیث تقرر إرسال 5 شحنات أسبوعيا عبر هذا المسار.

وألفت المسؤول الإيراني إلى أن خط الشحن المبرد لنقل المواد الغذائية هو الثاني بعد خط بندرعباس – ميناء السلطان قابوس، فيما يجري العمل على إطلاق خط ثالث بين بندر عباس وميناء خصب.

من جهة ثانية، أكد رئيس المنظمة عن التفاوض مع مساعد وزير التجارة القطري ومسؤولي الغرفة التجارية وهيئة الأمن الغذائي في قطر بهدف تصدير السلع والألبان والمواد الغذائية من إيران إلى قطر.

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