وبحسب "فارس" للأنباء، أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية حميد زاد بوم، اليوم الاثنين، عن تدشين خط ملاحي بحري جديد للشحن المبرد بين إيران وسلطنة عمان.
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وألفت المسؤول الإيراني إلى أن خط الشحن المبرد لنقل المواد الغذائية هو الثاني بعد خط بندرعباس – ميناء السلطان قابوس، فيما يجري العمل على إطلاق خط ثالث بين بندر عباس وميناء خصب.
من جهة ثانية، أكد رئيس المنظمة عن التفاوض مع مساعد وزير التجارة القطري ومسؤولي الغرفة التجارية وهيئة الأمن الغذائي في قطر بهدف تصدير السلع والألبان والمواد الغذائية من إيران إلى قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات الشحن بدأت... إيران وسلطنة عمان تطلقان خطا بحريا للتبادل التجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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