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وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلنت خلال إحاطة حكومة الإمارات التي عقدت اليوم، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 852 حالة بعد تسجيل 172 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.
كما تم خلال الإحاطة الإعلان عن وفاة 3 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 25 حالة.
يذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع مستمرة في خطتها بتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة لتشمل فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعلن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد توسيع نطاق الفحوصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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