الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة أمير

وبحسب البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي، ونشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وقد وري جثمانها الثرى اليوم الاثنين الموافق 20/ 8/ 1441هـ في الرياض".
والأمير فواز هو أحد أبناء الأمير عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، الأخ الأصغر للملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية.
والأمير فواز هو ابن الأميرة سعاد بركات، بحسب عدد من المواقع السعودية.
وقبل أيام أعلن الديوان الملكي وفاة والدة الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني آل سعود.
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