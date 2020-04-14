بسبب فيروس كورونا... الحكومة المصرية تعلن عدد العالقين في الخارج

وأوضح هيكل أن العالقين يتوزعون على عدد من الدول العربية والأفريقية، والأوروبية، والآسيوية، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا.
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
وقال هيكل بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية: "سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادتهم، وطرق ونظام إعادتهم من خلال السفارات المصرية".
وأتم هيكل: "سيتم التعرف على أنهم عالقون من خلال تأشيرة الخروج".
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