وزير الإعلام المصري يحذر من "السيناريو الثالث" في أزمة كورونا

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، اليوم الاثنين.

وقالت صحيفة "الوطن المصرية" إن هيكل استنكر مشاهد التكدس والازدحام وعودة الباعة الجائلين في الموسكي والعتبة، واصفا إياه بالمشهد المؤسف جدا في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأضاف: "هذه الأمور قد تدفعنا للدخول للسيناريو الثالث في مواجهة الأزمة، موضحا أنه لاحظ منذ، أمس الأحد، زيادة الازدحام والتكدس في الشوارع".

وتابع وزير الإعلام المصري: "هل قمنا بتقسم نوبات العمالة الإنتاجية لتقليل الاحتكاك والتكدس حتى ينزل الناس إلى الشارع في المقابل؟".

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وأضاف أسامة هيكل: "الدولة تحاول تجنب السيناريو الثالث قدر المستطاع"، مضيفا: "نحاول تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين من جهة وبين الإبقاء على عمل الاقتصاد المصري من جهة أخرى".

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن خمس وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 164 وفاة، كما أعلنت تسجيل 125 إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 2190.

وتشدد الوزارة على أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، كما ناشدت كافة المواطنين في حال ظهور أي أعراض عليهم، التوجه فورًا إلى مستشفيات الحميات أو الصدر أو التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن 105 أو عن طريق خدمة الواتساب الخاصة بالوزارة والتي تم إطلاقها.