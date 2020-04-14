حالات شفاء جديدة بالإمارات

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ابوظبي: أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 852 حالة بعد تسجيل 172 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية.

كما أعلنت عن إجراء 23380 فحصا جديدا ضمن خطة توسيع نطاق الفحوص، لتغطية جميع المواطنين والمقيمين وفي مختلف مناطق الدولة الخليجية "باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي".

وأعلنت الإمارات كذلك عن وفاة 3 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة فيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 25 حالة.

ولم تكشف الوزارة عن عدد الحالات الجديدة التي تم تسجيلها الاثنين.

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واتّخذت السلطات الإماراتية إجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار الوباء، بينها وقف الرحلات الجوية وإغلاق المدارس والمساجد والعمل عن بعد والحد من التنقل.

وسجّلت الإمارات 4123 إصابة بالفيروس.

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