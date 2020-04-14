تدابير وقائية تفرضها وزراة العمل البحرينية ضد كورونا

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عممت وزارة العمل تدابير وقائية جديدة ضد جائحة كورونا، طالت العمال وأرباب العمل، أهكها التشديد على ارتداء الكمامات، وحظر الزيارات في مساكن العمال، وتخفيف الازدحام في المكاتب والمهاجع.

حيان الهاجري: أصدر جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، تعميمًا إداريًا لمنشآت القطاع الخاص، أي أصحاب عمل وعمال، بشأن مكافحة ومنع انتشار كورونا في مواقع العمل ومساكن العمال بمنشآت القطاع الخاص، يطبق اعتبارًا من 13 أبريل الجاري حتى إشعار آخر، وذلك بناءً على قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وقرار وزير الداخلية رقم 59 لعام 2020، القاضي بإلزام مرتادي الأماكن العامة والمحال الصناعية والتجارية بوضع الكمامات الوقائية، واستكمالًا لإجراءات الوقاية الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على سلامة العاملين في مواقع العمل.

الكمامات ضرورة قصوى

أكد التعميم على طرفي الإنتاج تنفيذ التوجيهات الصادرة من وزارة الصحة بما من شأنه صون الصحة العامة، والتشديد على مسؤولية أصحاب العمل في حماية العمال والأفراد الموجودين في مواقع العمل ومساكن العمال المختلفة من الوباء.

ألزم التعميم أصحاب العمل في القطاع الخاص توفير كمامات الوجه الوقائية، كما ألزم العمال استخدامها في مواقع العمل، وأكد على المسؤولية الملقاة على عاتق أصحاب العمل في عدم السماح بدخول الأفراد إلى المنشأة أو مواقع العمل قبل التأكد من ارتدائهم الكمامات الوقائية.

حث التعميم الشركات والمؤسسات على تقليل عدد العمال في مواقع العمل، وشدد على ضرورة قياس درجة حرارة العمال عند دخولهم مواقع العمل، وخروجهم أثناء العمل، وحين الانصراف إلى مقرات السكن المخصصة لهم، وفي حال رصد أي ارتفاع لدرجة الحرارة لأي من العمال، يتعين قيام صاحب العمل أو من ينوب عنه بعزل العامل فورًا وإحالته للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

حظر الزيارات

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أفرد التعميم محورًا خاصًا بالاحتياطات والاشتراطات اللازم مراعاتها في مساكن العمال، لما لذلك من أهمية بالغة وتأثير مباشر في صحة القاطنين فيها وفي المجتمع عمومًا، فتضمن حث أصحاب العمل على تقليل عدد العمال المتواجدين في الغرفة الواحدة في مساكن العمال، وزيادة المساحة المخصصة للعامل الواحد إلى أقصى حد ممكن لتحقيق التباعد الاجتماعي بوجود المسافة الآمنة بينهم وبما لا يقل عن مترين بين العامل والعامل الآخر.

وأكد التعميم على اتخاذ أصحاب العمل ما يلزم لحظر تبادل زيارات العمال التابعين لأصحاب عمل محددين إلى المساكن المخصصة للعمال التابعين لأصحاب عمل آخرين، فضلًا عن توجيه أصحاب العمل الذين يقومون بتوفير المساكن لعمالهم للقيام بتخصيص مبان منفصلة تسع لنحو 10 في المئة من العمال التابعين لصاحب العمل كحد أدنى، بغرض تخصيصها للحجر الاحترازي وفق إرشادات إدارة الصحة العامة للمنشآت التي تستخدم أكثر من 50 عامل.

ختم التعميم بالتشديد على أهمية قيام أصحاب العمل أو من ينوب عنهم بمراقبة التقيد بتنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه واتخاذ الإجراءات الرادعة لمن يخالفها، سواء من العمال أو من المنشآت المتعاقدة مع صاحب العمل، حفاظًا على سلامة جميع الشركاء في سوق العمل وكافة أفراد المجتمع.

مقدرًا الحس الوطني

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية تقديره "للحس الوطني العالي الذي يتمتع به أصحاب العمل والشركاء في سوق العمل وما يبدونه من تعاون وتنسيق مع الوزارة والجهات الرسمية المعنية في إطار الجهود الوطنية لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي"، مشيرًا إلى أن التزام المنشآت بتطبيق قرارات اللجنة التنسيقية والقرارات الصادرة من الحملة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، له أهمية كبرى وانعكاسات واسعة على سلامة وصحة العمال وكافة أفراد المجتمع، ويعزز الجهود الرسمية المتخذة على المستوى الوطني لمكافحة هذا الوباء.

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