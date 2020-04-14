البحرين "الواعية" هي الأفضل خليجيًا وعربيًا في مكافحة كورونا

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تؤكد تحليلات غوغل أن مملكة البحرين هي الأفضل بين الدول العربية والخليجية من حيث تنفيذ الإجراءات الكفيلة بمنع تفشي كورونا.

حيان الهاجري من الرياض: أظهرت بيانات نشرها محرك البحث العالمي «غوغل» أن مملكة البحرين بمجتمعها الواعي حققت أرقامًا ونتائج أفضل من نظيراتها دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، في ما يتعلق بالتباعد الاجتماعي لمجابهة فيروس كورونا، على الرغم من استمرار حرية التنقل للضرورات المعيشية في مملكة البحرين، واستمرار فرض حظر التجول في تلك الدول.

وفقًا لجداول غوغل وتحليلاتها، حلت البحرين خامسةً عالميًا من حيث التنقل المجتمعي في الفضاءات العمومية، بتراجع نسبته 31 في المئة، وذلك بعد كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة وسنغافورة.

كما حلت البحرين رابعة عالميًا من حيث التنقل المجتمعي في منافذ الترفيه والبيع بالتجزئة، بتراجع نسبته 39 في المئة، بعد كوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان.

وحلت رابعة أيضًا على سلم التنقل المجتمعي في مراكز العمل، بتراجع نسبته 24 في المئة، بعد سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية.

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كما حلت رابعة على سلم التنقل المجتمعي في البقاليات والصيدليات، بتراجع نسبته 16 في المئة، بعد كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة.

وحلت البحرين ثانية على سلم التنقل المجتمعي في محطات النقل، بتراجع نسبته 32 في المئة، بعد كوريا الجنوبية.

وحلت في المرتبة السابعة على سلم التباعد الاجتماعي السكني، بنسبة 15 في المئة، وذلك بعد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وإيطاليا، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان.

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