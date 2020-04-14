شركة أدوية عراقية تتبرع للمستشفيات بـ20 ألف علبة من عقاقير علاج كورونا

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أعلنت شركة "بايونير" للصناعات الدوائية في السليمانية، إرسالها إلى محافظات العراق 20 ألف علبة من عقاري هيدروكسي كلوروكوين وأزيثرومايسين، المستخدمين في علاج المصابين بكوورنا.

وكتبت الشركة: "قيمنا الدراسات الطبية، وبدأنا بصناعة عقاري هيدروكسي كلوروكوين وأزيثرومايسين بعد إدخالهما في البروتوكول العالمي لمعالجة مصابي كورونا"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأضافت الشركة العراقية: "وزارة الصحة في كردستان العراق وفرت المواد الأولية اللازمة لصناعة العقارين، ونحن اليوم نقدم لها 16700 علبة من عقار الإزيثروميسين، و10 آلاف علبة من هيدروكسي كلوروكين".

وتابعت "بايونير": "أرسلنا 20 ألف علبة لمخازن وزارة الصحة العراقية، حيث أن لدينا فائضا من هذين العقارين وبإمكاننا تصديرهما لدول الجوار إن تطلب الأمر".

وأعلنت الشركة العراقية، في مارس الماضي، طرح عقار لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنها تبذل "جهودا مضاعفة وعلى مدار الساعة لغرض توفير الأدوية التي أقرت مؤخرا وفقا للدراسات العالمية.