دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تعلن عن سماعة Enco W31 اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء وسعر 42 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت Oppo اليوم عن سماعة Enco W31 اللاسلكية التي تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء، كما تدعم إستجابة سريعة وتنطلق بسعر 42 دولار.

أعلن عن سماعة OPPO Enco W31 اللاسلكية اليوم في السوق الصيني بمحرك 7 مم، مع bass ديناميكي، وتقنية البلوتوث 5.0، كما تدعم السماعة اللاسلكية مقاومة التعرق ورذاذ الماء مع معايير IP54.

أيضاً تأتي سماعة OPPO Enco W31 اللاسلكية بإستجابة سريعة 94 مللي ثانية لجهتي السماعة اللاسلكية، أو47 مللي ثانية لكل جهة من السماعة، كما تأتي السماعة اللاسلكية باثنان من الميكروفونات لدعم إلغاء الضوضاء بتقنية الذكاء الإصطناعي.

سماعة OPPO Enco W31 تتميز أيضاً بميزة التحكم بخاصية اللمس، لضبط الصوتيات، والتحكم في تشغيل الصوتيات، أيضاً يمكن للمستخدم الإختيار بين ثلاثة نهايات تتوافق بشكل جيد مع الأذن، كما تدعم السماعة عمر شحن يصل إلى 15 ساعة مع الحافظة، أو 3.5 ساعة للسماعة اللاسلكية فقط، كما تدعم السماعة الشحن عبر منفذ USB C.

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مواصفات سماعة OPPO Enco W31

تدعم تقنية البلوتوث 5.0، والإتصال بأجهزة الأندوريد وiOS.

محرك 7مم.

تدعم التحكم باللمس لضبط مستوى الصوتيات وتشغيل الموسيقى، وإستقبال المكالمات، إلى جانب تغيير مسارات التشغيل.

تضم اثنان من الميكروفونات لتقنية ENC، ولدعم Breeno للتحكم بالأوامر الصوتية.

خفض تأخر الإستجابة 94 مللي ثانية

معايير IP54 لمقاومة الماء.

تتميز بوزن 4.6 جرام، و50 جرام للحافظة.

بطارية بقدرة 25 mAh لدعم عمر شحن 3.5 ساعة، مع بطارية بقدرة 350 mAh في الحافظة ليصل عمر الشحن في السماعة اللاسلكية إلى 15 ساعة، مع تقنية شحن سريع لدعم شحن لمدة 10 دقائق لعمر شحن يصل إلى ساعة تقريباً.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة OPPO Enco W31 اللاسلكية بألوان الأسود، والأبيض إلى جانب اللون الزهري، مع سعر 42 دولار، على أن تتوفر في السوق الصيني في 20 من أبريل.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تعلن عن سماعة Enco W31 اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء وسعر 42 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.