شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة المكسيكية: الإصابات بلغت 5014 والوفيات 332 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين ليصل العدد الإجمالي إلى 5014 حالة و 332 وفاة.

وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، أقر نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل بأن من المرجح أن عدد حالات الإصابة بالفيروس سريع الانتشار أكبر من ذلك.

كان نائب وزير الصحة قال الأسبوع الماضي إن عدد الحالات في المكسيك ربما يكون 26500 وأن الكثير من هؤلاء الأشخاص لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض أو لم يتم تشخيصهم بعد.

ووصلت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها الفيروس إلى أكثر من مليون و900 ألف حالة، وفيما تخطت أعداد الوفيات بالفيروس حاجز الـ 118 ألف حالة، وتم تسجيل اكثر من 440 ألف حالة شفاء، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

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وفيما ينتشر فيروس كورونا منذ ظهوره فى مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضى، فى مختلف دول العالم، حيث وصلت عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى أكثر من مليون و800 ألف حالة، وتخطت الوفيات أكثر من 115 ألف حالة، وتسعى دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.

وأعنلت وزارة الصحة السعودية، اليوم عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا، وتعافي 44 حالة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 805، وذكرت وزارة الصحة الإماراتية، أنه شفاء 172 حالة جديدة من فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 852، وتسجيل 3 وفيات بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع الوفيات 25.

وإنجلترا أعلنت تسجيل 667 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10261، وسجلت إسبانيا 517 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصل تعداد الإصابات بالمرض في البلد إلى 169496.