شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الخليج تبدأ إعادة البحرينيين العالقين فى إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت البحرين اليوم الاثنين إن شركة طيران الخليج المملوكة للدولة بدأت فى تسيير رحلات إلى إيران لإعادة البحرينيين العالقين هناك بسبب أزمة فيروس كورونا وذلك فى أول رحلات جوية مباشرة بين البلدين خلال 4 سنوات.

وتقطعت السبل بأكثر من ألف بحرينى، لأكثر من شهرين فى إيران وهى بؤرة التفشى الرئيسية للفيروس فى الشرق الأوسط.

وقالت الحكومة البحرينية فى بيان إن طيران الخليج بدأت "بتسيير رحلتها الأولى ضمن رحلات الإجلاء لعودة المواطنين البحرينيين من إيران".

وأوضح البيان أن طيران الخليج ألغت معظم خدماتها فى منتصف مارس بسبب انتشار الفيروس لكنها لا تزال تسير رحلات إلى لندن وباريس وفرانكفورت ومانيلا.

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وأضافت أن الشركة سيرت رحلات إجلاء إلى كل من الإمارات وسلطنة عمان والأردن ومصر وتركيا.

وتستخدم دول الخليج العربية الأخرى شركات الطيران الوطنية لإعادة مواطنيها.

وقالت الكويت اليوم الاثنين إنها ستبدأ عملية جديدة لإعادة نحو 50 ألف مواطن كويتى من مختلف أنحاء العالم الأسبوع المقبل. وفي الشهر الماضي، قالت الكويت إنها أعادت أكثر من 2700 من مواطنيها.