شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوة اليونيفيل بلبنان: القوة تواصل مهامها الميدانية فى ظل انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الميجور جنرال ستيفانو ديل كول، أن القوة في جنوب لبنان على الرغم من الوضع الصعب الناتج عن كوفيد-19، إلا أنها تواصل تنفيذ أنشطتها العملياتية على مدار الساعة بالتنسيق مع الجيش اللبناني، من أجل ضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق.

وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس"؛ أوضح الميجور جنرال ستيفانو ديل كول، في تصريح هاتفي أن جندي حفظ السلام الذي كان مصابا بكوفيد-19، جاءت نتيجة فحصه المخبرية الأخيرة سلبية، مشيراً إلى أن اليونيفيل وضعت تدابير احترازية قوية بما فيها العمل من المنزل لحوالي 905 من موظفيها المدنيين وذلك وفقا لتعليمات المقر الدائم بنيويورك وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

ووصلت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها الفيروس إلى أكثر من مليون و900 ألف حالة، وفيما تخطت أعداد الوفيات بالفيروس حاجز الـ 118 ألف حالة، وتم تسجيل اكثر من 440 ألف حالة شفاء، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

وفيما ينتشر فيروس كورونا منذ ظهوره فى مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضى، فى مختلف دول العالم، حيث وصلت عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى أكثر من مليون و800 ألف حالة، وتخطت الوفيات أكثر من 115 ألف حالة، وتسعى دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.

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وأعنلت وزارة الصحة السعودية، اليوم عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا، وتعافي 44 حالة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 805، وذكرت وزارة الصحة الإماراتية، أنه شفاء 172 حالة جديدة من فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 852، وتسجيل 3 وفيات بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع الوفيات 25.

إنجلترا أعلنت تسجيل 667 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10261، وسجلت إسبانيا 517 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصل تعداد الإصابات بالمرض في البلد إلى 169496.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الكويت إلى 1300، بعدما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 66 إصابة جديدة.