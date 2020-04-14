شكرا لقرائتكم خبر عن العجز التجارى لتونس يهبط 12% فى الربع الأول من العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أرقام رسمية اليوم الاثنين أن العجز التجارى لتونس هبط بنسبة 12% فى الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى، مدفوعا بانخفاض فى الواردات والصادرات بسبب أزمة فيروس كورونا.
وبلغ العجز التجاري 3.5 مليار دينار (1.21 مليار دولار) مقارنة مع 3.97 مليار دينار فى الربع الأول من 2019 .
وبلغت الواردات 14 مليار دينار والصادرات 10 مليارات دينار فى الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
والعجز هو إحدى المشاكل الرئيسية التى تواجه تونس بينما تسعى جاهدة للتغلب على أزمة اقتصادية.
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