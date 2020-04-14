شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق البرلمان المالي بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رئيس البرلمان المالي إغلاق مقر البرلمان، وذلك بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " بين الموظفين، داعيا جميع أعضاءه اللذين خالطوا صاحب الإصابة إلى التوجه لمراكز الفحص الطبي واتخاذ الإجراءات الضرورية للحماية.

وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، فإن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي بلغت 87 إصابة.

ووصلت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها الفيروس إلى أكثر من مليون و900 ألف حالة، وفيما تخطت أعداد الوفيات بالفيروس حاجز الـ 118 ألف حالة، وتم تسجيل اكثر من 440 ألف حالة شفاء، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

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وفيما ينتشر فيروس كورونا منذ ظهوره فى مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضى، فى مختلف دول العالم، حيث وصلت عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى أكثر من مليون و800 ألف حالة، وتخطت الوفيات أكثر من 115 ألف حالة، وتسعى دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.

وأعنلت وزارة الصحة السعودية، اليوم عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا، وتعافي 44 حالة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 805، وذكرت وزارة الصحة الإماراتية، أنه شفاء 172 حالة جديدة من فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 852، وتسجيل 3 وفيات بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع الوفيات 25.

إنجلترا أعلنت تسجيل 667 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10261، وسجلت إسبانيا 517 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصل تعداد الإصابات بالمرض في البلد إلى 16949، وقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الكويت إلى 1300، بعدما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 66 إصابة جديدة.