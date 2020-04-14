شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم قرارات مجلس الشورى السعودى الخاصة بالحجاج والمعتمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، خلال جلسته الرابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة والتى تم عقدها عن بعد برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، عدة قرارات نستعرضها فيما يلي، وفق ما وردت فى "واس".

ـ طالب وزارة الحج والعمرة بتوفير الخدمات الملائمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع مقدمي الخدمة لهم من مختلف القطاعات.

ـ تخصيص مسار إلكتروني لزوار المسجد النبوى الشريف والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراج حاملي تأشيرات الحج والعمرة ضمن المسار.

ـ تطوير أسلوب ومحتوى إعاشة الحجاج وتقديم الوجبات الصحية لهم بمواصفات غذائية وصحية وبجودة عالية.

ـالتوسع في الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين لتشمل سفارات الدول وخطوط الطيران العالمية بالمملكة.

ـ كما اتخذ قرارات أخرى منها الموافقة على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

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ـ أجاز مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة غينيا للتعاون في مجال الدفاع.

ـ استثناء العسكريين المشاركين فى الحرب والعمليات العسكرية، من إيقاف الخدمات والحبس والمنع من السفر.

ـ طالَبَ مؤسسةَ البريد السعودية بدراسة التوسع في الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين؛ لتشمل سفارات الدول وخطوط الطيران العالمية بالمملكة.

ـ طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بالإسراع في إعداد الإطار القانوني الذي يعزز طرح العديد من بدائل الادخار لموظفي الشركات المساهمة.

ـ طالب مجلس الشورى في قراره ديوان المظالم بالمبادرة في تعيين معاونين للقضاة , والتنسيق مع وزارة المالية لإعداد خطة زمنية لإنشاء مبانٍ لمحاكمه.