شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار غزيرة وسيول فى صنعاء باليمن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة صنعاء بدولة اليمن سقوط أمطارغزيرة تسببت في سيول جارفة بكافة المناطق، كما حذر الدفاع المدنى الاقتراب من المناطق التى تغمرها المياه.

وذكرت تقارير بصحف يمينية، وفقا للسكان المحليين أن السيول تسببت في أضرارا بالغة وغرق للسيارات وعدد من المنازل والمحلات التجارية، بينما لم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا حتى الآن جراء تلك السيول.

فيما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، عدد من الفيديوهات لتدفق المياه في الشوارع، وغرق المركبات، وحالة الذعر بين المواطنين، بينما قام البعض من السكان بالتكبيرات.

Advertisements

من جانب آخر، يستمر اليمن فى اتخاذ إجراءات التصدى لكورونا منذ اكتشاف الحالة الأولى وهى لمواطن يبلغ الستين من عمره من مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، وفى سياق الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا الوباء تابع نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا الدكتور سالم الخنبشي، ما اتخذته وزارة الصحة العامة والسكان من إجراءات وقسم الترصد الوبائي بشأن مواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع تسجيل أول حالة إصابة بكورونا .

وأكد الخنبشى، أن الحالة الصحية للمريض مستقرة وفى تحسن ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وأكد الدكتور الخنبشي أهمية مضاعفة الجهود الصحية والاستفادة من تواصل الدعم الخارجي لوزارة الصحة في الحد من انتشار الفيروس، لافتاً إلى تشجيعه المبادرات الشبابية الهادفة لنشر الوعي المجتمعي بمخاطر كورونا. وقد شهدت شوارع بعض المناطق مبادرات من عدد من الشباب لتوعية اليمنيين بخطورة الفيروس وكيفية الوقاية منه .







