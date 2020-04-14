شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مصرية بالكويت: شكرا لاهتماك بنا يامصر.. دام عزك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت أسرة مصرية بالكويت ، عن امتنانها لمصر ولسفارتها بدولة الكويت، التى حرصت على تقديم المساعدات الغذائية للأسر التى تعانى بسبب فقدانها العمل بعد جائحة كورونا، وقالت تلك الأسرة: "شكرا لسفارتنا الحبيبة.. شكرا على السلال الغذائية اللى بعتوها لنا إحنا الاسر المتعففة بالكويت ..مجرد لما بعتنا الرابط تانى يوم وصلتنا المساعدات الجميلة دى ".

أضافت الأسرة: "شكرا لاهتمامك بنا يا مصر، وإحنا داخل الكويت، ويديم عزك يا مصر ، وعن وباء كورونا قالت الأسرة :"إن شاء الله غمة وتنزاح".



حملة تكاتف التى اطلقتها السفارة المصرية لمساعدة أبناء الجالية المصرية

وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، قد دشن الخميس الماضى، مبادرة تحت عنوان عنوان (تكاتف) لدعم الحالات الإنسانية من أبناء الجالية، وأوضح القونى -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت- أن المبادرة تسعى إلى تسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها عدد كبير من أبناء الجالية، سواء الفاعلين في المجال الطوعي والإنساني، أو من مجتمع رجال الأعمال، لمساعدة المتضررين من الظروف الراهنة، والتنسيق بين هذه الجهود لتحسين كفاءتها، وتحقيق الهدف المرجو منها، بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.

وأكد أن المبادرة تقوم على الاستفادة من الجهود المبذولة التي تمكنت بالفعل من إيصال جانب كبير من المساعدات خلال الفترة الماضية، بمبادرات فردية وجماعية انطلقت بالمقام الأول من إحساس أبناء الجالية بالتكاتف تجاه ذويهم، وحرصهم على تخفيف الأعباء عليهم في ظل الصعوبات المعيشية الحالية. Advertisements وكشف عن تخصيص استمارة الكترونية يمكن الدخول إليها من خلال صفحات السفارة والقنصلية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو صفحات شركاء المبادرة؛ لتسجيل الحالات المحتاجة، بالاضافة الى تشكيل فريق عمل يقوم بتجميع الحالات وتوفير الدعم اللازم لها، فضلا عن مجموعة من المتطوعين للمشاركة في التنفيذ، منوها بأنه سيتم إيلاء الأولوية للاحتياجات المعيشية اليومية للمتضررين. ورحب سفير مصر لدى الكويت، بتواصل الراغبين فى الانضمام للمبادرة مع السفارة، معربا عن ثقته في استمرار روح التعاون الطيبة بين أبناء الجالية، والتي تقدم نموذجا مشرفا لأبناء مصر في الخارج.

كما دعت سفارة مصر لدى الكويت، المخالفين لقوانين الإقامة من أبناء الجالية، إلى تسجيل بياناتهم وفقا للاليات المقررة.